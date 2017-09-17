ЛНР объяснила заявление Госдепа попыткой Порошенко расправиться с Донбассом

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Луганск, 17 сентября. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник в ответ заявление спецпредставителя Госдепа о необходимости введения миротворцев заявил, что защищать население юго-востока Украины нужно от обстрелов со стороны киевских военных.

По его мнению, Волкер фактически озвучил мечты украинского президента Петра Порошенко «чужими руками подчинить себе Донбасс и расправиться с его жителями».

Кроме того, он заметил, что предложение Москвы о размещении миротворцев на линии соприкосновения «логично, потому, что именно там продолжаются перестрелки и гибнут люди».