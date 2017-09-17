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Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу
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    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    14:00  17 Сентября 2017
    186
    Эксперты:
    александр сотниченко
    александр сотниченко

    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    Сирийские правительственные войска совместно с ВКС РФ продолжают зачистку территорий провинции Дейр эз-Зор в районе административного центра. Однако главной целью САА сейчас является форсирование Евфрата и переброска своих сил на левый берег, где территории на протяжении нескольких лет контролировало «Исламское государство» (запрещено в РФ).

    За это время боевики построили там мощнейшую сеть оборонительных укреплений и «освоили» ряд крупных нефтяных месторождений, обеспечивающие финансовое благополучие террористической организации.

    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) подчеркнул, что правительственным войскам придется значительно потрудиться, чтобы перебраться на северный берег Евфрата и закрепиться там:

    «Когда мы говорим, что на данный момент от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) освобождено 85% территории Сирии, то, наверное, оставшиеся 15% и таят в себе силу террористических организаций, таких как «Исламское государство» (запрещено в РФ)».

    Наш собеседник отметил, что на сегодняшний день в провинции Дейр эз-Зор сосредоточены наиболее подготовленные элементы:

    «Они прошли закалку в боях, имеют боевой опыт. Они довольно хорошо вооружены, оснащены всем необходимым и в финансовом отношении не имеют особых проблем. Это довольно боеспособные формирования и, конечно же, они бы хотели и дальше контролировать территорию по левой стороне Евфрата, не допустив того, чтобы ее зачистили правительственные войска».

    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    По мнению эксперта, притом, что современные военные технологии позволяют преодолеть водную преграду не так затруднительно, огневое воздействие боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) создаст большие сложности:

    «И хотя авиационная поддержка Воздушно-космических сил Российской Федерации обеспечит зачистку плацдарма для того, чтобы правительственные войска могли закрепиться на левом берегу, надо учитывать, что боевики все равно будут предпринимать соответствующие меры, чтобы этого не допустить. Ранее мы надеялись, что с деблокированием Дейр эз-Зора будет поставлена точка, но это был, скорее, своеобразный рубеж завершающего этапа, а уж точка будет поставлена на левобережной стороне Дейр эз-Зора. Если проводить аналогии со Второй Мировой войной, то, это, наверное, можно сравнить со взятием Берлина. Близится завершающая фаза».  

    Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что считает самым главным препятствующим фактором для форсирования Евфрата  наличие на северном берегу курдско-американских сил, которые заявили о том, что будут бомбить сирийские войска в случае, если они будут переправляться на северный берег. Однако и «Исламское государство» (запрещено в РФ) также представляет для сирийских правительственных сил значительные трудности.

    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    Наш собеседник обратил внимание на тот факт, что в руках у боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) по-прежнему находится весь центр города Дейр эз-Зор и, в том числе, район Хамидия:

    «В районе Хамидия находился мост, который связывал два берега Евфрата. Это самое удобное место для переправы, потому что река там достаточно узкая. Но сейчас это место контролирует «Исламское государство» (запрещено в РФ), поэтому даже думать сирийским войскам о том, чтобы переправляться там, нельзя».

    По мнению эксперта, САА нужно будет переправляться через Евфрат западнее, где правый берег находится полностью в руках сирийской правительственной армии:

    «Там можно выбрать какое-то место, чтобы с другой стороны силы «Исламского государства» (запрещено в РФ) были не так сильны. Судя по всему, на это и пойдет сирийская армия».

    Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу

    Эксперт также отметил, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) уже заявили о том, что будут серьезно относиться к возможности переправы правительственных сил:

    «В частности, у них имеется большое количество беспилотников, и, возможно, с их помощью они будут атаковать готовящиеся к переправе войска».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #евфрат
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