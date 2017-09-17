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Политика
Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения
Политика
Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения
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    Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения

    12:37  17 Сентября 2017
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    Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения

    Москва, 17 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля. 

    По словам лидера РФ, Атамбаев внес огромный вклад в развитие сотрудничества между Москвой и Бишкеком.

    Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения

    «Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения», — следует из телеграммы.

    Путин также решительно подчеркнул, что российская сторона высоко ценит личный вклад Атамбаева в усиление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией. 

    Кроме того, президент России пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, а также успехов.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #киргизия #атамбаев
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