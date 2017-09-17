ДНР запретила ввоз украинского сала из-за африканской чумы свиней

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Донецк, 17 сентября. Власти Донецкой народной республики запретили ввоз свиной продукции с Украины. Об этом сообщило министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Под запрет попали все виды свиной продукции: сало, колбасные изделия, мясные консервы и прочие товары. Провозить украинскую свинину в ДНР теперь запрещено даже в ручной клади. Власти республики уже приняли меры, чтобы проинформировать население о новых правилах.

«(...) данная информация размещена на информационных стендах на пунктах пропуска и в общественном транспорте, осуществляющем доставку пассажиров на пункты пропуска», — говорится в комментарии ведомства.

Запрет был введен в связи с «ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней» на Украине, где с начала года зафиксировано 104 вспышки Африканской чумы свиней. По этой же причине Польша планирует построить забор на границе с Украиной. Таким образом Варшава планирует обезопасить свои территории от проникновения диких кабанов, являющихся переносчиками АЧС.