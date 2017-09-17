Киев заявил о крушении «вражеского» беспилотника в Донбассе

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Киев, 17 сентября. Украинские военные заявили о крушении беспилотника в Донбассе. Как утверждают в пресс-центре киевского штаба спецоперации на юго-востоке страны, инцидент произошел недалеко от города Новогродовка.

В сообщении пресс-центра так называемой АТО на официальной странице в Facebook утверждается, что украинская ПВО отслеживала маршрут беспилотника, но не успела его сбить.

В итоге, по словам украинских военных, он рухнул сам «из-за технического сбоя системы». Пост о беспилотнике в качестве доказательств ВСУ проиллюстрировали фото рухнувшего летательного аппарата. Однако многих пользователей это все равно не убедило. «Фотошоп», — констатировал Гарри Печеньев. «Шо? опять перемога ?! ух ты ух ты!», — заметил John Smith.

Напомним, что ранее военные народных республик Донбасса неоднократно заявляли о том, что ВСУ активно используют беспилотники для разведки вдоль линии соприкосновения, что является нарушением минских договоренностей. Так, 15 сентября , в частности, сообщили о том, что с 2016 года было перехвачено шесть украинских беспилотников.

