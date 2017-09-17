Ковалев назвал судейское решение о победе Альвареса «лабудой»

В Избранное

Москва, 17 сентября. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев отреагировал на неоднозначное судейское решение в бою Геннадия Головкина против Сауля Альвареса. После финального гонга спортсмены объявили о готовности провести реванш.

По словам Ковалева, это не решение, а «настоящая лабуда». Впрочем, отметил россиянин, удивляться нечему, потому что это Лас-Вегас.

«Гена Головкин чисто выиграл этот бой! Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе», — написал Ковалев в Instagram.

Напомним, ранее женщина-судья Аделаида Берд решила, что победу одержал Альварес (118-110). Арбитр Дэйв Моретти назвал победителем Головкина (115-113), а судья Дон Трелла решил, что в поединке не было победителя (114-114).

Кроме того, Ковалев добавил, что победа однозначно осталась за представителем Казахстана.