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Ковалев назвал судейское решение о победе Альвареса «лабудой»
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    Ковалев назвал судейское решение о победе Альвареса «лабудой»

    12:25  17 Сентября 2017
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    Ковалев назвал судейское решение о победе Альвареса «лабудой»

    Москва, 17 сентября. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев отреагировал на неоднозначное судейское решение в бою Геннадия Головкина против Сауля Альвареса. После финального гонга спортсмены объявили о готовности провести реванш.

    По словам Ковалева, это не решение, а «настоящая лабуда». Впрочем, отметил россиянин, удивляться нечему, потому что это Лас-Вегас.

    «Гена Головкин чисто выиграл этот бой! Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе», — написал Ковалев в Instagram.

    Напомним, ранее женщина-судья Аделаида Берд решила, что победу одержал Альварес (118-110). Арбитр Дэйв Моретти назвал победителем Головкина (115-113), а судья Дон Трелла решил, что в поединке не было победителя (114-114).

    Кроме того, Ковалев добавил, что победа однозначно осталась за представителем Казахстана. 

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    Автор: Дана Балан
    #бокс #альварес #головкин
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