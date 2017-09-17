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Экс-генсек НАТО предлагает России «пряник» в обмен на ввод миротворцев в Донбасс
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    Экс-генсек НАТО предлагает России «пряник» в обмен на ввод миротворцев в Донбасс

    12:35  17 Сентября 2017
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    Экс-генсек НАТО предлагает России «пряник» в обмен на ввод миротворцев в Донбасс

    Киев, 17 сентября. Советник украинского президента и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил, что антироссийские санкции могут быть ослаблены, если Россия согласится на развертывание миротворческих сил в Донбассе. По словам Расмуссена, Москва должна согласиться на «реалистичную миротворческую миссию» в Донбассе.

    Экс-генсек НАТО предлагает России «пряник» в обмен на ввод миротворцев в Донбасс

    В качестве главного требования Расмуссен назвал размещение миротворческих сил на границе Украины и России — ранее это назвали неприемлемым как в Луганске и Донецке, так и в Москве. В этом случае экс-генсек НАТО готов предложить России «пряник» в виде частичной отмены санкций.

    «Если, в конце концов, Россия согласится на то, о чем я сказал, а именно дееспособный мандат, включая контроль российско-украинской границы, и мандат для защиты всего населения, тогда несомненно, я думаю, что «пряником» для России может быть ослабление некоторых санкций», — объявил Расмуссен.

    Напомним, в ходе обсуждения о размещении в Донбассе миротворческих сил ООН Киев потребовал отстранить Россию от участия в согласовании миротворческой миссии и разместить миротворцев на границе Украины и РФ. В Донбассе такую идею объявили бессмысленной, отметив, что между РФ и народными республиками нет войны — а следовательно, нет и нужды в миротворцах.

    Экс-генсек НАТО предлагает России «пряник» в обмен на ввод миротворцев в Донбасс

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    Автор: Валентин Меликов
    #расмуссен
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