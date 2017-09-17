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Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском
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    Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

    12:25  17 Сентября 2017
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    Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

    Красноярск, 17 сентября. Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в Красноярском крае. Находившаяся за рулем Audi Q5 двукратная олимпийская чемпионка Медведцева была госпитализирована. Пассажирки автомобиля не пострадали.

    Авария с участием бывших спортсменок случилась накануне вечером под Красноярском. Медведцеву доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

    По предварительной версии, причиной аварии стал болт, который отвалился от другого автомобиля, пробил лобовое стекло Audi Q5 и угодил в височную часть головы водителя. После этого иномарка вылетела на встречную полосу и съехала в кювет, передает ТВК Новости со ссылкой на свой источник.

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    Автор: Борис Любимов
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