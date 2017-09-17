Петр Алексеевич Бонапарт-Порошенко и его ядерные планы. Колонка Олега Денежки

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На протяжении прошедшей недели неутомимый на выдумки и фантазии президент Украины делал заявления одно поразительнее другого. Согласно им, у Петра Алексеевича все проблемы страны давно решены, и выполнение их расписано чуть ли не по минутам. Более того, собственную роль в решении и мировых проблем он видит исключительно значимой. В самооценке президент уступает только Наполеону Бонапарту и Александру Великому. И то не факт.

Но если оба этих исторических персонажа только мечтали владеть миром, но, увы, не достигли даже половины пути, то суровый Петя мирового господства уже добился. На 14-й ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии», которая в полном соответствии с украинской концепцией географического кретинизма прошла в Киеве, что уже не удивляет, президент Петр Алексеевич поразил присутствующих неожиданным заявлением. Он проинформировал растерянных участников конференции, что отныне является «президентом мира».

Впрочем, растерялись они зря. Порошенко уже неоднократно заявлял об этом. И в 2015 году, и в 2016-м. Могли бы и запомнить, но, как известно, самая интеллектуальная нация в мире — это украинцы, и понятия остальных слишком слабы, чтобы осознать столь грандиозную вещь.

«Мы хотим мира, и я президент мира», — заявил человек, так, похоже, и не переквалифицировавшийся из кондитеров в президенты.

И Петя не был бы Петром Алексеевичем, если бы тут же не вступил в противоречие с собственным заявлением о своем исключительном миролюбии. Он сказал то же, о чем говорит уже три года подряд: что вот-вот вернет Крым и Донбасс исключительно мирными средствами. Причем не позднее 2018 года. Ранее фигурировали 2016-й и 2017-й. И тоже не позднее.

Сделает он это с помощью соглашения об ассоциации с Европой и безвизового режима. Они вызовут столь жгучую зависть у жителей опальных регионов, что те кушать не смогут и спать не смогут, и вообще нечего не смогут, а смогут только, выстроившись парадным журавлиным клином, под дробь барабанов и бой литавр торжественно вернуться в лоно неньки-Украины.

Исключительно для этого Порошенко планирует задействовать Госдеп. Он надеется получить от США совершенно мирное оборонительное оружие, такое мирное, чтобы исключительно мирно можно было бы «на равных воевать с российскими вооруженными силами в Донбассе». Иначе говоря, оружие пригодное, чтобы ловить любых черных кошек в любой черной комнате, особенно такой, где кошек и вовсе нет.

Но и этого мало. Порошенко-миротворец сообщил, что предложит Дональду Трампу на встрече в Нью-Йорке, запланированной на 21 сентября в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН по безопасности, возобновление ядерного статуса Украины. И все исключительно для мирного решения проблемы Донбасса.

Вот все есть у украинского президента для того, чтобы решить дело миром: и минские соглашения, и воля Киева, и устремления европейских лидеров, которые разве что вприсядку перед Петей не танцевали, упрашивая его выполнять условия «Минска-2». Все есть. Кроме ядерной бомбы. А без нее Петру Алексеевичу соблюдать режим прекращения огня скучно. Неинтересно как-то. В сон тянет, и вообще.

Конечно же, хотелось бы дать Петру Алексеевичу совет, который содержится в мировой литературной классике. А именно, в сказке-памфлете Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», один из персонажей которой — это огородное чучело по имени Страшила. Голова у Страшилы вместо мозгов была набита соломой, и он мечтал попросить у правителя Волшебной страны немного извилин вместо сушеной травы. Чтобы стать умнее.

Ей-богу, когда слушаешь Петра Алексеевича, сразу понимаешь: именно это ему и надо требовать у Госдепа. Немного мозгов. Но сколько бы ни ходила к нему девочка Элли Смит с уговорами, мозги — это единственное, что Порошенко вовсе не нужно. Ядерная бомба, «джавелины», конечно же, деньги и миротворцы на границе с Россией, которые и должны «вернуть» Крым Петру Алексеевичу, — все нужно. А ум — нет. Все что угодно, кроме мозгов.

Одним словом, в своем докладе на форуме украинский президент был привычно многословен и щедр на обещания. Что, впрочем, вполне соответствовало месту проведения мероприятия. Мало того, что «ялтинский форум» в четвертый раз проходил в Киеве, что подтверждает наличие отдельной и отличной от мировой географической науки украинской карты мира, так и проведен он был не где-нибудь, а на Бессарабском рынке. В рыночной, так сказать, экономической обстановке.

Для того, чтобы просвещенные, но недалекие европейцы сразу поняли, с какой могучей рыночной державой они имеют дело, все продавцы рынка остались на своих местах, сам рынок продолжал работать, только был слегка «подмарафечен». И в торговые ряды были «внедрены» ларьки с алкоголем.

Последнее совершенно понятно, потому что слушать украинских участников трезвыми было совершенно невозможно. Войдя в положение, киевские власти весь товар выкупили, и для гостей предусмотрели бесплатную дегустацию. То есть и выпили, и закусили, и, если честно, непонятно, зачем теперь какой-то там форум. Который всего за три года проделал нелегкий путь от Ливадийского дворца до Бессарабского рынка. Из князи, так сказать, в грязи, и отнюдь не в Карловых Варах.

Впрочем, на просьбах и предложениях Петр Алексеевич не остановился. Чтобы объяснить зарубежным гостям, зачем, кроме прочего, ему нужна ядерная бомба, украинский президент заверил участников встречи, что путь в Европу через Украину для России закрыт.

«Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока», — торжественно объявил президент.

Так что балабольство Петра Алексеевича вполне соответствовало базарной обстановке в стиле «купи-продай», где украинский президент пытался загнать тухлую страну западным простакам подороже, а получить всего побольше и на халяву.

Впрочем, чего стоят наполеоновские планы и намерения украинских политиков, продемонстрировал в эти же дни премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Когда стало известно, что Миша Саакашвили выдвигается походом на Киев, премьер собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о планах правительства в связи с этим обстоятельством. Он был открыт и откровенен. Что же он собирается делать?

«Ничего. Я не знаю, что нужно делать в таких случаях. В том, что делать с популистами. Пусть это делает украинское общество. Мы ничего не собираемся делать специально, посвященного одной личности», — заявил Гройсман.

За всеми обещаниями Порошенко стоит ровно то же самое. Что Петр Алексеевич собирается делать для того, что бы прекратить войну, остановить убийства и вернуть Крым и Донбасс?

Ничего. Ровным счетом ни-че-го.

P.S. Кстати, мэр Днепропетровска Борис Филатов отменил запрет на гастроли передвижных цирков с животными на время пребывания Саакашвили в городе. Иначе говоря, разрешил тому въезд в город.