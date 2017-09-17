Сирия новости 17 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре отрезан путь снабжения ИГ, под ударами коалиции в Ракке погибли женщина и дети

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Сирия, 17 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ* район Джафра в Дейр эз-Зоре, лишив террористов ключевого пути снабжения, под ударами международной коалиции в Ракке погибли женщина и двое детей, ИГ казнило подростка в Аль-Маядине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение района Джафра в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят оппозиции в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отрезали путь снабжения террористов в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: казнило подростка в Аль-Маядине.

«Файлак ар-Рахман»: обстреляла КПП САА в Восточной Гуте.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с террористами ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, противостоят ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по Ракке, в результате чего погибли женщина и двое детей.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной оппозицией. По данным военного источника в Twitter (@ahmedezz1841982) правительственные войска нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Айн Тарма. Ранее сообщалось также о боестолкновениях между армией САР и антиправительственными формированиями в районе населенных пунктов Дума и Замалка. В ответ на атаки со стороны САА боевики группировки «Файлак ар-Рахман» провели обстрел одного из КПП Сирийской арабской армии (САА), в результате чего погиб сирийский журналист Халед Аль-Омари.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо Сирийские демократические силы (SDF) продолжают вести обстрел позиций поддерживаемой Турцией Сирийской свободной армии (ССА). Военный источник в Twitter (@aljmhoria) пишет, что боевые действия происходят в окрестностях города Азаз.

В районе Аль-Захра на западе провинции боевики провели ракетный обстрел мирных районов. Сирийской центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в результате атаки радикалов несколько гражданских лиц получили ранения.

На шоссе Алеппо-Ракка произошел взрыв, в результате которого был убит командир военного совета Манбиджа. О происшествии сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Alhskaaa).

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и радикальными исламистами ИГИЛ*. Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства», оставшиеся в районе Аль-Багилия, контратаковали позиции сирийской армии. Местный Twitter-канал (@aboomran962) пишет, что в ходе сражений был убит полковник армии САР. В то же время местные СМИ сообщают, что САА при поддержке российских ВКС выбила боевиков «Исламского государства» из района Джафра, отрезав тем самым ключевой путь снабжения террористической организации.

В пригороде Аль-Маядина террористы «Исламского государства» казнили подростка за то, что тот пользовался интернетом, передает местный источник в Twitter (@marjalhaq). Автор публикации подчеркивает, что молодого человека расстреляли на глазах родителей, а позже не дали семье забрать тело казненного для захоронения.

Провинция Даръа

В провинции Даръа Сирийская свободная армия (ССА) продолжает атаковать позиции группировки «Джейш Халиб ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал боевые действия между противниками в районе реки Ярмук. Кроме того боевики «свободной армии» провели обстрел позиций террористов в районе окрестностях города Джлин. По данным военного источника в Twitter (@Muhamadhorani) в результате обстрела боевикам удалось нейтрализовать группу радикальных исламистов.

Ранее сообщалось о боестолкновениях между группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Ахрар аш-Шам» в районе населенного пункта Хейт за юго-западе провинции Даръа. Террористам ИГ удалось отбить атаку боевиков вооруженной оппозиции. Сведений о потерях сторон нет.

Провинция Ракка

В городе Ракка отмечаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Albawabh News сообщает, что в эпицентре вооруженного столкновения находятся районы Аль-Мурур и Аль-Харамия. Бойцов курдского ополчения поддерживают ВВС международной коалиции. По данным информационного агентства авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла ряд ударов по жилым районам города, в результате чего погибла женщина и двое ее детей.

Ранее бои отмечались в районе перекрестка Ад-Далла. Развязка имеет важное стратегическое значение, поскольку связывает центр и запад Ракки. Кроме того, вооруженные столкновения фиксировались вблизи городской больницы, а также в квартале Аль-Амин, где Сирийским демократическим силам (SDF) удалось занять здание тюрьмы.

Ирак

В Мосуле прогремел взрыв. Iraqi News сообщает, что в здании школы бывшей столицы «Халифата» сдетонировало взрывное устройство. В результате инцидента погибло 15 человек, еще 23 мирных жителя получили ранения.

Пограничный пункт Требил между Ираком и Иорданией снова начинает свою работу впервые в 2015 года. По информации Alalam News открытие переправы стало возможным после того, как правительственные войска Ирака вернули контроль над главной автомагистралью. В материале подчеркивается, что Требил имеет большое значение для экономики обеих стран, так как является главной соединяющей их артерией. Власти Иордании выразили надежду на то, что открытие пограничного пункта приведет к оживлению экспорта товаров в Ирак.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)