Саакашвили перенес «взятие Киева» на месяц

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Киев, 17 сентября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается приехать в Киев 17 октября и выступить с тремя требованиями.

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — написал он на своей странице в Facebook.

Политик добавил, что этими требованиями не ограничится — остальные он будет собирать по всей стране до 17 октября.

Изначально Саакашвили собирался организовать митинг у здания Рады 19 сентября, однако в итоге он отложил поездку в украинскую столицу на месяц. Бывший президент Грузии утверждал, что поедет в Киев «срочно его спасать».