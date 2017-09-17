Визит Путина в Туркмению имеет очень важное значение — Матвиенко

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Москва, 17 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что визит президента России Владимира Путина в Туркмению даст импульс развитию отношений обеих стран.

«Сейчас, как вы знаете, готовится визит президента Российской Федерации в Туркменистан, который имеет очень важное значение для дальнейшего углубления отношений между нашими государствами», — заявила она.

Спикер Совфеда добавила, что переговоры российского лидера с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым дадут импульс развитию связей между Москвой и Ашхабадом.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Бердымухамедовым выразил уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде поспособствуют расширению взаимодействия государств в разных сферах.