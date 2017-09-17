Бесятся от бессилия: Клинцевич объяснил новые нападки США на ВКС РФ в Сирии

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Москва, 17 сентября. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обвинения со стороны Пентагона в адрес ВКС РФ. В заявлении штаба коалиции говорится, что российские военные самолеты якобы нанесли удар по позициям «Сирийских демократических сил» вблизи Дейр эз-Зора.

Все эти бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции, по мнению сенатора, в очередной раз доказывают, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию. США не хотят мириться и никак не могут пережить то, что ВКС РФ оказывают поддержку САА, благодаря чему сирийские военные опередили союзные американцам силы и первыми добрались до Дейр эз-Зора.

«Собственно, во всем этом нет ничего нового. Уже ни для кого не секрет, что для США главное — не победить ИГ* (запрещена в РФ — прим. ФАН), а закрепиться в Сирии, оказывая определяющее влияние на ее послевоенное устройство», — резюмировал он.

* Организация запрещена на территории РФ.