МЧС предупредило о приближении супертайфуна «Талим» к Приморью

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Хабаровск, 17 сентября. Тайфун «Талим» обрушится на восточные районы Приморья на будущей неделе с сильными дождями и ветром. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Согласно данным ведомства, из-за прохождения тайфуна «Талим» днем 18 сентября и ночью 19 сентября на восток Приморского края придут сильнейшие дожди.

Кроме того, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, добавили в ведомстве.

На сегодняшний день «Талим» относят к разряду супертайфунов. По прогнозам синоптиков, днем во вторник, 19 сентября, он выйдет в центральную часть Охотского моря и будет идти на спад.

Напомним, ранее стало известно, что по причине тайфуна «Талим» в Японии были перенесены свыше 570 авиарейсов.