Лондон после Brexit предложит ЕС вместе бороться с терроризмом и хакерами

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Лондон, 17 сентября. Правительство Великобритании после брексита собирается предложить ЕС сотрудничать в сфере безопасности, главным пунктом соглашения станет борьба с терроризмом. О намерениях Лондона сообщила глава британского МВД Эмбер Радд.

По ее словам, с инициативой власти выступят уже завтра, 18 сентября. Радд отметила, что добиться успехов в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, торговлей людьми, контрабандой наркотиками и другими проблемами, правительства Соединенного Королевства и ЕС могут только при тесном сотрудничестве.

Она также добавила, что британское правительство опубликует документ, посвященный этому вопросу, уточняет ТАСС со ссылкой на таблоид The Sun.

