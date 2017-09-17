Матвиенко призвала запретить «политические танцы» вокруг Игр-2018

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Москва, 17 сентября. Международные спортивные организации и ООН обязаны пресечь и запретить «политические танцы» вокруг спорта и Олимпийских игр, связанные с беспочвенными и необоснованными обвинениями в адрес российских спортсменов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда призвала международные федерации, организации и ООН пресечь эти «политические танцы». Кроме того, она решительно подчеркнула, что ввязывать политику в спорт недопустимо.

«Это грубейшая ошибка тех, кто это делает», — отметила спикер Совфеда.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) закрыло дела 95 российских спортсменов, чьи имена фигурировали в скандальном докладе канадского юриста Ричарда Макларена. В агентстве считают, что в докладе не хватает доказательств.