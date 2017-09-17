Сирия сегодня: США обвинили ВКС РФ в ударе по оппозиции в Дейр-эз-Зоре, гумпомощь в Латакии

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Сирия, 17 сентября. Минобороны РФ и сенатор Пушков опровергли очередные бездоказательные обвинения со стороны Пентагона, что ВКС РФ якобы нанесли удар по позиция сирийской оппозиции в Дейр-эз-Зоре. Кремль опроверг утверждения, что Россия пытается закрепиться в Сирии. Российские военные раздали гумпомощь в Латакии. РФ и Турция за сутки зафиксировали 15 нарушений перемирия в зонах деэскалации.

Минобороны и Пушков ответили на обвинения США

Возглавляемая США международная коалиция, которая действует в Сирии и Ираке против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ), выступила с очередными антироссийскими заявлениями. Представители коалиции обвинили Воздушно-космические силы России (ВКС РФ), действующие в Сирии по просьбе официального Дамаска, в том, что они якобы нанесли удар по позициям проамериканской группировки — так называемым «Сирийским демократическим силам» (SDF).

В заявлении Пентагона говорится, что якобы в результате действий ВКС РФ вблизи Дейр-эз-Зора днем 16 сентября были ранены бойцы SDF, которые в документе были названы «партнерами коалиции». В заявлении штаба коалиции также утверждается, что российская сторона якобы знала о расположении в этом районе позиций сирийской оппозиции их инструкторов из чиста американских военных.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже опроверг эти заявления, назвав их неправдой.

«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — цитирует слова Конашенкова Agence France-Presse (AFP).

Ранее курдский источник сообщил, что при ударе, якобы нанесенном самолетами ВВС Сирии, ранения получили шесть арабско-курдских ополченцев из «Сирийских демократических сил».

На очередные бездоказательные обвинения в адрес России и со стороны США и возглавляемой ими коалиции резко ответил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии, и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов», — написал Пушков в своем Twitter.

Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2017

«А сейчас они /американцы/ вывозят командиров ДАИШ в другие горячие точки, в Афганистан — чтобы разжечь конфликт в Таджикистане. Планы США не меняются...», — прокомментировала Elena Steinbach запись Пушкова.

А сейчас вывозят командиров ДАИШ в другие горячие точки.

Афганистан ...чтобы разжечь конфликт в Таджикистане..

Планы США не меняются.... — Elena Steinbach (@SteinbahElen) September 17, 2017

«Было бы глупо со стороны Пентагона обвинять своих союзников-террористов», — прокомментировал твит сенатора пользователь с ником Доктор Шу.

Было бы глупо со стороны Пентагона обвинять своих союзников-террористов — Доктор Шу ???? (@DrSchultc) September 17, 2017

В Москве не раз подчеркивали, что все обвинения в адрес РФ и официального Дамаска в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и отрядам поддерживаемой США так называемой оппозиции ни разу не находили документального подтверждения.

Кремль опроверг утверждения, что Россия пытается закрепиться в Сирии

Российская Федерация не преследует стратегических целей по закреплению в Сирийской арабской республике. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Наша цель в Сирии — это борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу российским национальным интересам», — заявил Лаврентьев.

Российские военные раздали гумпомощь и зафиксировали нарушения перемирия

Минобороны РФ сообщило, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провел одну гуманитарную акцию в провинции Латакия. В населенном пункте Айн-Эль-Крум российские военные раздали местному населению свыше 900 кг продовольствия. Также за минувшие сутки 66 жителей провинции получили медицинскую помощь, предоставленную им российскими военными медиками.

Также сообщается, что представители России в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали 11 подобных нарушений. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

При этом, по данным российских военных, обстановка в зонах деэскалации может расцениваться как стабильная.

Как сообщили в Минобороны РФ, российскими представителями за сутки было зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Дамаск (один инцидент), Хама (два инцидента) и Эль-Кунейтра (один инцидент).

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений в провинциях: Идлиб — два, Алеппо — четыре, Дамаск — пять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном нарушения режима прекращения огня в виде беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия фиксируются в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.