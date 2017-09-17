Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин сердечно поздравил главу Киргизии с днем рождения
Новости Сирии
Сирия сегодня: США обвинили ВКС РФ в ударе по оппозиции в Дейр-эз-Зоре, гумпомощь в Латакии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: США обвинили ВКС РФ в ударе по оппозиции в Дейр-эз-Зоре, гумпомощь в Латакии

    12:05  17 Сентября 2017
    214

    Сирия сегодня: США обвинили ВКС РФ в ударе по оппозиции в Дейр-эз-Зоре, гумпомощь в Латакии

    Сирия, 17 сентября. Минобороны РФ и сенатор Пушков опровергли очередные бездоказательные обвинения со стороны Пентагона, что ВКС РФ якобы нанесли удар по позиция сирийской оппозиции в Дейр-эз-Зоре. Кремль опроверг утверждения, что Россия пытается закрепиться в Сирии. Российские военные раздали гумпомощь в Латакии. РФ и Турция за сутки зафиксировали 15 нарушений перемирия в зонах деэскалации.

    Минобороны и Пушков ответили на обвинения США

    Возглавляемая США международная коалиция, которая действует в Сирии и Ираке против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ), выступила с очередными антироссийскими заявлениями. Представители коалиции обвинили Воздушно-космические силы России (ВКС РФ), действующие в Сирии по просьбе официального Дамаска, в том, что они якобы нанесли удар по позициям проамериканской группировки — так называемым «Сирийским демократическим силам» (SDF).

    В заявлении Пентагона говорится, что якобы в результате действий ВКС РФ вблизи Дейр-эз-Зора днем 16 сентября были ранены бойцы SDF, которые в документе были названы «партнерами коалиции». В заявлении штаба коалиции также утверждается, что российская сторона якобы знала о расположении в этом районе позиций сирийской оппозиции их инструкторов из чиста американских военных.

    Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уже опроверг эти заявления, назвав их неправдой.

    «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — цитирует слова Конашенкова Agence France-Presse (AFP).

    В Минобороны опровергли эти заявления

    Ранее курдский источник сообщил, что при ударе, якобы нанесенном самолетами ВВС Сирии, ранения получили шесть арабско-курдских ополченцев из «Сирийских демократических сил».

    На очередные бездоказательные обвинения в адрес России и со стороны США и возглавляемой ими коалиции резко ответил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии, и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов», — написал Пушков в своем Twitter.

    «А сейчас они /американцы/ вывозят командиров ДАИШ в другие горячие точки, в Афганистан — чтобы разжечь конфликт в Таджикистане. Планы США не меняются...», — прокомментировала Elena Steinbach запись Пушкова.

    «Было бы глупо со стороны Пентагона обвинять своих союзников-террористов», — прокомментировал твит сенатора пользователь с ником Доктор Шу.

    В Москве не раз подчеркивали, что все обвинения в адрес РФ и официального Дамаска в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и отрядам поддерживаемой США так называемой оппозиции ни разу не находили документального подтверждения.

    Кремль опроверг утверждения, что Россия пытается закрепиться в Сирии

    Российская Федерация не преследует стратегических целей по закреплению в Сирийской арабской республике. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    «Наша цель в Сирии — это борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу российским национальным интересам», — заявил Лаврентьев.

    Российские военные раздали гумпомощь и зафиксировали нарушения перемирия

    Минобороны РФ сообщило, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провел одну гуманитарную акцию в провинции Латакия. В населенном пункте Айн-Эль-Крум российские военные раздали местному населению свыше 900 кг продовольствия. Также за минувшие сутки 66 жителей провинции получили медицинскую помощь, предоставленную им российскими военными медиками.

    Также сообщается, что представители России в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали 11 подобных нарушений. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Российские военные раздали гумпомощь и зафиксировали нарушения перемирия

    При этом, по данным российских военных, обстановка в зонах деэскалации может расцениваться как стабильная.

    Как сообщили в Минобороны РФ, российскими представителями за сутки было зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Дамаск (один инцидент), Хама (два инцидента) и Эль-Кунейтра (один инцидент).

    «Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений в провинциях: Идлиб — два, Алеппо — четыре, Дамаск — пять», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в основном нарушения режима прекращения огня в виде беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия фиксируются в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #вкс рф #минобороны рф #дейр-эз-зор #пушков #конашенков #латакия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17850

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7732

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6189

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9461

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36573
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        12:25   17 Сентября 2017
        83
        Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

        Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

        10:20   17 Сентября 2017
        4677
        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        7:42   17 Сентября 2017
        752
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        5996