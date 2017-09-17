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Политика
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Украина
Удар по гривне: соцсети отреагировали на запрет украинского сала в ДНР
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    Удар по гривне: соцсети отреагировали на запрет украинского сала в ДНР

    11:59  17 Сентября 2017
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    Удар по гривне: соцсети отреагировали на запрет украинского сала в ДНР

    Москва, 17 сентября. Пользователи социальных сетей скоро отреагировали на сообщения о том, что министерство продовольствия Донецкой народной республики запретило продажу продукции украинского свиноводства.

    «Удар по укровалюте!» — шутят пользователи в соцсети Twitter, припоминая недавнюю петицию на сайте президента Порошенко с предложением превратить украинское сало в один из базовых предметов экспорта. «Беспредел какой-то! Это геноцид!» — поддерживают шутников другие.

    Многие пользователи поддержали решение властей ДНР — не по эпидемиологическим, а по политическим соображениям. «Сколько можно уголь на сало менять?», — спрашивают пользователи.

    Удар по гривне: соцсети отреагировали на запрет украинского сала в ДНР

    Многие, впрочем, предположили, что запрещать уже особо нечего: «Если бы это сало еще на Украине было… Давно уж польское едят».

    Напомним, причиной объявленного запрета реализации продукции украинского свиноводства на территории ДНР стало ухудшение эпизоотической ситуации на Украине — в украинских свиноводческих хозяйствах распространена африканская чума свиней, крайне опасное заболевание, передающееся человеку. Единственным способом ограничения распространения африканской чумы свиней является полное уничтожение поголовья, контактировавшего с заболевшими свиньями.

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    Автор: Валентин Меликов
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