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В Омске провели митинг за скорейшее принятие закона о защите животных
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    В Омске провели митинг за скорейшее принятие закона о защите животных

    11:14  17 Сентября 2017
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    В Омске провели митинг за скорейшее принятие закона о защите животных

    Омск, 17 сентября. Десятки неравнодушных жителей Омска провели митинг, требуя скорейшего принятия закона  «Об ответственном обращении с животными». Акция прошла на Театральной площади в центре города.

    Как заявили организаторы и участники мероприятия, они не готовы бороться с отсутствием правовых мер пресечения живодерства в России. Кроме того, они убеждены, что наказывать надо не только тех, кто совершает преступления против животных, но и тех, кто пропагандирует жестокое обращение в отношении братьев наших меньших.

    «Пора наказывать за все это! Пора оградить наших детей от садистов, испытывающих тягу к причинению страданий животным и, тем самым, готовым и к причинению страданий и человеку!», — заявили омичи.

    В ходе митинга шел сбор подписей за скорейшее принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Голоса в поддержку манифеста продолжат собирать до 27 сентября.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #митинг #омск #животные #закон #защита
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