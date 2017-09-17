Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры по Сирии

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Москва, 17 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону урегулирование конфликта в Сирии. О переговорах высокопоставленных дипломатов сообщается на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что в ходе разговора Лавров и Тиллерсон обсудили текущую ситуацию в арабской стране, регулирование кризиса, а также задачи антитеррористической борьбы «на земле».

Кроме того, переговорили они и о реализации решений межсирийской встречи в Астане, а также о подготовке к очередному раунду политического процесса в Женеве.