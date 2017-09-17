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Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры по Сирии
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    Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры по Сирии

    10:51  17 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры по Сирии

    Москва, 17 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону урегулирование конфликта в Сирии. О переговорах высокопоставленных дипломатов сообщается на официальной странице МИД РФ в Facebook.

    Отмечается, что в ходе разговора Лавров и Тиллерсон обсудили текущую ситуацию в арабской стране, регулирование кризиса, а также задачи антитеррористической борьбы «на земле».

    Кроме того, переговорили они и о реализации решений межсирийской встречи в Астане, а также о подготовке к очередному раунду политического процесса в Женеве.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #лавров #тиллерсон
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