Второй подозреваемый в организации взрыва в метро задержан в Лондоне

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Лондон, 17 сентября. Сотрудники полиции британской столицы задержали второго подозреваемого в причастности к взрыву в метро.

В субботу около полуночи в районе Хаунслоу был задержан 21-летний мужчина. Стражи порядка доставили его в отделении полиции на юге Лондона, сообщает «Газета.ру». Имя и фамилия подозреваемого в теракте пока не разглашаются.

Напомним, что ранее полицейские арестовали 18-летнего молодого человека, который также подозревается в организации взрыва в метро. Операция прошла в районе порта Дувр (графство Кент). Кроме этого, представители Скотланд-Ярда начали проводить обыски в графстве Суррей.