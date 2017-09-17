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Второй подозреваемый в организации взрыва в метро задержан в Лондоне
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    Второй подозреваемый в организации взрыва в метро задержан в Лондоне

    10:52  17 Сентября 2017
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    Второй подозреваемый в организации взрыва в метро задержан в Лондоне

    Лондон, 17 сентября. Сотрудники полиции британской столицы задержали второго подозреваемого в причастности к взрыву в метро.

    В субботу около полуночи в районе Хаунслоу был задержан 21-летний мужчина. Стражи порядка доставили его в отделении полиции на юге Лондона, сообщает «Газета.ру». Имя и фамилия подозреваемого в теракте пока не разглашаются.

    Напомним, что ранее полицейские арестовали 18-летнего молодого человека, который также подозревается в организации взрыва в метро. Операция прошла в районе порта Дувр (графство Кент). Кроме этого, представители Скотланд-Ярда начали проводить обыски в графстве Суррей.

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    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #метро #полиция #лондон
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