УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍

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Москва, 17 сентября. Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» по итогам августа остался бестселлером бренда и вошел в топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в России.

По данным экспертов «Автостата», несмотря на то, что показатель продаж внедорожника в минувшем августе оказался на 9% меньше (1507 машин), чем за последний летний месяц 2016 года, «Патриоту» удалось сохранить лидерские позиции в рейтинге.

В целом продажи автомобилей УАЗ в августе упали на 14% и составили 3 тыс.579 машин.

УАЗ в России представляет компания Sollers. Кроме него она реализует и машины SsangYong. В период с января по август 2017 года граждане РФ приобрели 24 тыс. 880 машин Ssnag Yong и УАЗ, что на 16,7% ниже аналогичного показателя за прошлый год 2016 года.

Доля компании на отечественном рынке составила 2,5%.

