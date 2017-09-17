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Общество
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УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍
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    УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍

    10:55  17 Сентября 2017  /обновлено: 11:03  17 Сентября 2017
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    УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍

    Москва, 17 сентября. Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» по итогам августа остался бестселлером бренда и вошел в топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в России. 

    По данным экспертов «Автостата», несмотря на то, что показатель продаж внедорожника в минувшем августе оказался на 9% меньше (1507 машин), чем за последний летний месяц 2016 года, «Патриоту» удалось сохранить лидерские позиции в рейтинге.

    В целом продажи автомобилей УАЗ в августе упали на 14% и составили 3 тыс.579 машин. 
    УАЗ в России представляет компания Sollers. Кроме него она реализует и машины SsangYong. В период с января по август 2017 года граждане РФ приобрели 24 тыс. 880 машин Ssnag Yong и УАЗ, что на 16,7% ниже аналогичного показателя за прошлый год 2016 года.

    Доля компании на отечественном рынке составила 2,5%.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #уаз #патриот #рейтинг #топ-25
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