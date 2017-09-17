Франция предупредила о высокой угрозе новых видов терактов в Европе

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Париж, 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Франции готовятся к защите страны от новых видов террористических актов. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным издания, в начале этого месяца в главном управлении полиции Франции выпустили специальное конфиденциальное заявление, в котором говорилось, что экстремисты собираются атаковать железнодорожный транспорт.

Французские стражи порядка также отмечают, что террористы призывают своих приверженцев в Европе «завоевать доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», а затем совершить атаки.

Террористы призывают своих сторонников совершать одиночные атаки, например, поджигать леса или отравлять еду.

Французская полиция предупреждает, что угроза остается на высочайшем уровне.

Кроме того, полицейские обратились к компаниям-арендодателям автомобилей с просьбой внимательно проверять документы у людей, которые арендуют любой вид транспорта.