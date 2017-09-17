Взрыв в Лондонском метро: террористы пластикового ведра. Колонка Олега Денежки

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В пятницу, 15 сентября, в лондонском метро прогремел взрыв. Разумеется, он тут же был охарактеризован властями как теракт, в британских СМИ началась так любимая журналистами паника, а уровень террористической угрозы был повышен до критического. В общем-то, все вроде бы ожидаемо, — так это в подобных случаях и бывает. Все, кроме самого «теракта», который больше смахивает на дурную шутку психически больных и очень не остроумных людей, но отнюдь не террористов. Скорее, унылых клоунов.

Кстати, первым это заметил скандальный американский шоу-президент Дональд Трамп. И не преминул кольнуть этим замечанием британские спецслужбы.

«Очередная атака в Лондоне устроена террористом-неудачником. Эти психически больные люди были под наблюдением у Скотленд-Ярда. Надо работать на упреждение!» — написал Дональд Трамп (а, возможно, его пресс-служба) в Twitter.

Кстати, слово Twitter в переводе с «велико-английского» означает — «щебетать», «болтать». И фраза президента выглядит и впрямь традиционно-банально, безобидной, как ни к чему не обязывающая вежливая дипломатическая болтовня, не более. О том, что надо действовать на упреждение, последние лет 50 не говорил только ленивый политик. Казалось бы, что тут такого, чтобы счесть ремарку оскорбительной для Британии?

Но премьер-министр страны Тереза Мэй, отвечая на вопрос журналистки «Би-би-си» на предмет: «А не знает ли Трамп что-то такое, чего не знаем мы?» — отреагировала на комментарий президента США внезапно резко, остро и даже нервно.

«Никогда не считала, что может быть хоть какая-то польза от спекуляций на тему ведущегося расследования. Полиция и спецслужбы в данный момент выясняют все обстоятельства этой возмутительной атаки и ищут организаторов и исполнителей», — раздраженно заявила британский премьер.

Где она нашла хоть грамм спекуляция в заявлении неистового Дональда, не знает никто, даже Анатолий Александрович Вассерман, а он, поверьте, знает все и даже чуть-чуть больше. Скажем прямо: никаких «спекуляций» американский президент себе не позволил, более того, чуть позже он позвонил Терезе Мэй, извинился и высказал соболезнования.

И вот здесь начинается самое и интересное. Почему Дональд Трамп не выражал соболезнования ранее? А ответ очень прост, и он же является также ответом на вопрос: а что именно обидело британского премьера?

А вот не в чем было соболезновать британскому народу, да и теракта никакого не было. Согласно сообщению прессы, погибших в результате так называемого «теракта» — нет. Совсем. Тяжело раненных тоже нет, и тоже совсем. Госпитализированных также нет. А многие пострадавшие получили химические (подчеркиваю — химические, а не термические) ожоги рук и лица разной степени тяжести. Более того, часть из общего числа, условно говоря, «пострадавших», даже рядом с источником так называемого «взрыва» не стояли. Они получили травмы в образовавшейся давке на платформе метро.

Что это? Теракт?! Его совершили клинические идиоты? А, может быть, дети? Так я вам скажу, что самодельные взрывпакеты, которые мы в мое розовое детство мастерили, чтобы пугать девчонок, как я понял позднее, были гораздо опаснее.

Да посмотреть хотя бы на фото с места «взрыва». По предварительным данным, основывающимся на показаниях очевидцев, причиной взрыва стало содержимое пластикового ведра. Британские журналисты оказались как всегда в ударе. Все газеты дружно написали о целом «взрыве пластикового ведра». Но на фотографиях ведро абсолютно цело. С него сорвало крышку, но даже не разметало его содержимого. А набито оно было всяким барахлом, включая старые кроссовки и тряпье.

Это что за взрыв такой?

В 2011-2012 годах в ряде украинских городов прогремела серия взрывов. Взрывались самодельные устройства, помещенные в бетонные урны, что само по себе уже гасило силу взрыва. Так, 13 октября 2011 года ночью рванула урна в центре Харькова. Никто не пострадал только благодаря тому, что рядом в ночные часы никого не оказалось, но урну разломило на несколько фрагментов.

В Днепропетровске все было значительно трагичнее. В ноябре 2011 года осколки такой же взорвавшейся урны изрешетили обшивку здания, стоящего на расстоянии 40 метров, и убили 27-летнего финдиректора местной строительной фирмы Юрия Гибриченко.

В мае 2012 года в Запорожье в районе проспекта Металлургов недалеко от остановки общественного транспорта снова прогремел взрыв. И опять урна на трамвайной остановке. Трамвай, остановившийся рядом в это момент, был частично раздушен, и восстановлению не подлежал, девушка, оказавшаяся ближе всех к урне при выходе из трамвая, получила тяжелое ранение, попала в реанимацию и чуть не лишилась ноги.

Теперь сравним «пластиковое ведро» только лишь с тремя крупнейшими терактами в самой Великобритании.

Авиационная катастрофа 21 декабря 1988 года. Авиалайнер Boeing-747-121 авиакомпании Pan American. Через 58 минут после взлета в его грузовом отсеке в носовой части произошел взрыв пластичной взрывчатки «семтекс». Авиалайнер полностью разрушился, и его горящие обломки рухнули на город Локерби в Шотландии. Погибло 270 человек — 259 на борту самолета и 11 на земле. Во взрыве, кстати, обвинили Муаммара Каддафи.

А 7 июля 2005 года в Лондоне произошло сразу четыре скоординированных взрыва, осуществленных террористами-смертниками. В 8.50 утра, с промежутком в 50 секунд, были взорваны три поезда лондонского метрополитена, а почти через час — в 9.47 — раздался четвертый взрыв в автобусе на Тэвисток-сквер. Было убито 52 человека, ранено около 700. Погибли также четыре террориста-самоубийцы.

Взрыв, совершенный смертником Салманом Абеди на концерте в Манчестере в мае 2017 года, унес жизни 22 человек, и около 60 были ранены. Этот теракт стал самым кровопролитным в Британии с 2005 года.

А тут пластиковое ведро и пострадавшие в давке. Это что? Террористический страйкбол? Хотя, на самом деле, ключ к пониманию происшедшего лежит в ущербе, который был нанесен небольшому числу пострадавших — химический ожог, который физически не может причинить ни один тип взрывчатки. Самое логичное предположение, что кто-то вез в ведре химически активные материалы (взрывчатые вещества к подобному виду не относятся), и, чтобы пройти в метро мимо полиции, забросал их в ведре всяким тряпьем.

Именно это вызвало закономерный рост температуры и ожидаемый химический взрыв. В лабораториях такое происходит достаточно часто. Но там работают профессиональные химики, знающие нормы безопасности, а тут мы, скорее всего, имеем дело с неуравновешенным химиком-любителем, а то и с просто малообразованным курьером-наркоманом. К террору это не имеет никакого отношения. Исключительно — безграмотность и безалаберность владельца ведра. И, вполне возможно, речь идет не о терроре, а о транспортировке веществ для изготовления синтетических наркотиков.

Так кто же спекулирует на пластиковом ведре, как признаке террористической атаки? Кто пытается выставить этот идиотизм, как атаку мирового терроризма? Американский президент? Мировые СМИ, которые не особо перепугал и вдохновил этот самый «мирный» в мире теракт? Или британские власти, которые никак не поймут, как подойти к обсуждение практического плана выполнения Brexit, и, затягивая время, пытаются любым способом отвлечь внимание британцев от щекотливого вопроса? Однако надо сразу заметить: выдавать этот цирк-шапито за террористическую угрозу так же тупо, как и безрезультативно.

Как и сам «теракт».