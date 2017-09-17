Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра

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Москва, 17 сентября. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала за прошедшие сутки четыре нарушения режима перемирия, турецкая сообщила об одиннадцати нарушениях. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Отмечается, что обстановка в зонах деэскалации стабильная. Российская сторона зафиксировала четыре случая беспорядочной стрельбы в провинциях Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

Анкара за тот же период зафиксировала 11 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо и Дамаск, следует из сообщения военного ведомства.