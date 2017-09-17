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Одномоторный самолет разбился на западе Словакии во время авиашоу
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    Одномоторный самолет разбился на западе Словакии во время авиашоу

    10:50  17 Сентября 2017
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    Одномоторный самолет разбился на западе Словакии во время авиашоу

    Братислава, 17 сентября. На аэродроме города Прьевидза время показательных выступлений разбился одномоторный самолет Zlín Z-37 Čmelák. Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения.

    Инцидент произошел во время авиашоу, сообщает РИА Новости. Свидетелями аварии стали зрители, которые пришли на показательные авиаполеты в рамках дня открытых дверей на аэродроме.

    Сообщается, что в результате крушения одномоторного самолета Zlín Z-37 Čmelák, один человек погиб. Двое были тяжело ранены. Пострадавших отправили вертолетом в больницу.

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    Автор: Алексей Громов
    #крушение #словакия #авиашоу
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