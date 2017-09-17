Вратаря клуба «Бокель» застрелили во время тренировки в Черногории

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Подгорица, 17 сентября. Неизвестный преступник застрелил вратаря клуба «Бокель» из первой лиги Черногории во время его тренировки с приятелем. 33-летний Горан Ленац был экстренно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Трагедия произошла в городе Котор, полиция ввела план «Перехват», заблокировав выезды и начала розыск убийцы. Как отмечает «Газета.ру» со ссылкой на данные Skalaradio, перед тем, как атаковать футболиста, преступник начал стрелять в воздух, чтобы распугать свидетелей, а после быстро скрылся в темноте.

