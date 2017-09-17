Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Омске провели митинг за скорейшее принятие закона о защите животных
Политика
Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

    10:20  17 Сентября 2017
    1088

    Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

    Львов, 17 сентября. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили сообщил, что планирует добраться до столицы Украины в следующем месяце и выставить киевским властям по меньшей мере три требования. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Он также рассказал, что до поездки в Киев он планирует проехать по разным городам Украины, чтобы заручиться поддержкой сторонников.

    Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

    По словам экс-главы Одесской области, он выставит Киеву три требования, среди которых формирование антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, а также принятие нового избирательного закона.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет выгнан с территории Украины.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #саакашвили #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17796

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7726

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6169

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9442

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36448
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        7:42   17 Сентября 2017
        715
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        5635
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        983
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        2505