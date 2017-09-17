Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

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Львов, 17 сентября. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили сообщил, что планирует добраться до столицы Украины в следующем месяце и выставить киевским властям по меньшей мере три требования. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также рассказал, что до поездки в Киев он планирует проехать по разным городам Украины, чтобы заручиться поддержкой сторонников.

По словам экс-главы Одесской области, он выставит Киеву три требования, среди которых формирование антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, а также принятие нового избирательного закона.

Как ранее сообщала Газета.Ru, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет выгнан с территории Украины.