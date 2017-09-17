Донбасс: ВСУ почти 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 17 сентября. Вооруженные силы Украины около 50 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за сутки, обстреляв населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

По имеющимся данным, за минувшие сутки киевские солдаты 47 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов и минометов районы 17 сел и поселков ДНР.

Отмечается, что украинские военные вели также обстрел из артиллерии, танков и стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что ВСУ почти 30 раз обстреляли территорию Луганской народной республики.