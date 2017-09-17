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NASA сообщило, что космический корабль Dragon покинет МКС в воскресенье
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    NASA сообщило, что космический корабль Dragon покинет МКС в воскресенье

    10:10  17 Сентября 2017
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    NASA сообщило, что космический корабль Dragon покинет МКС в воскресенье

    Нью-Йорк, 17 сентября. Построенный американской компанией SpaceX космический корабль Dragon сегодня должен покинуть Международную космическую станцию и отправиться на Землю. Как сообщило американское космическое агентство NASA, Dragon приводнится в Тихом океане к западу от Нижней Калифорнии, и доставит на Землю около 1,7 тонн грузов.

    «Отстыковка космического корабля SpaceX Dragon назначена на утро воскресенья, 17 сентября. В 4.30 по восточноамериканскому времени (12.30 по Москве) корабль будет готов отправиться в обратный путь», — сообщила пресс-служба NASA.

    Напомним, космический корабль, построенный компанией Илона Маска, отправился на МКС в середине августа. На станцию космический грузовик доставил около 2,9 тонн воды, продовольствия и припасов первой необходимости.

    NASA сообщило, что космический корабль Dragon покинет МКС в воскресенье

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    Автор: Валентин Меликов
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