NASA сообщило, что космический корабль Dragon покинет МКС в воскресенье

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Нью-Йорк, 17 сентября. Построенный американской компанией SpaceX космический корабль Dragon сегодня должен покинуть Международную космическую станцию и отправиться на Землю. Как сообщило американское космическое агентство NASA, Dragon приводнится в Тихом океане к западу от Нижней Калифорнии, и доставит на Землю около 1,7 тонн грузов.

ARTICLE: CRS-12 Dragon set to complete her ISS mission with splashdown return - https://t.co/Xst2J5jk9T pic.twitter.com/ggbQjOkKML — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 17, 2017

«Отстыковка космического корабля SpaceX Dragon назначена на утро воскресенья, 17 сентября. В 4.30 по восточноамериканскому времени (12.30 по Москве) корабль будет готов отправиться в обратный путь», — сообщила пресс-служба NASA.

Meanwhile, on the ISS, SpaceX's CRS-12 Dragon is spending her final 24 hours in space. SSRMS has a firm hold ahead of unberth. pic.twitter.com/Gd7BvfAw3z — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 16, 2017

Напомним, космический корабль, построенный компанией Илона Маска, отправился на МКС в середине августа. На станцию космический грузовик доставил около 2,9 тонн воды, продовольствия и припасов первой необходимости.