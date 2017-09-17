Молодой мужчина погиб в домике ужасов в Гонконге

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Пекин, 17 сентября. Молодой житель Китая погиб в домике ужасов, упав с неустойчивой конструкции аттракциона. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По данным газеты, трагедия случилась в гонконгском парке развлечений Ocean Park. Тело 21-летнего парня обнаружили внутри домика ужасов, который был закрыт, передает телеканал «360».

По предварительной информации, житель Китая мог случайно упасть с конструкции аттракциона.

Man dies, three others collapse at #HongKong stop of Road to @Ultra electronic music festival https://t.co/STWPepNXmO pic.twitter.com/J1rILZI5Ea — SCMP News (@SCMP_News) September 17, 2017

В администрации парка сообщили, что это первый трагический инцидент за последние 15 лет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.