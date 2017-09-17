Путин наградил семью из Тюмени орденом «Родительская слава»

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Тюмень, 17 сентября. Президент России Владимир Путин наградил шестерых жителей Тюмени государственными наградами.

Четыре человека — семейные пары Горшковых и Ануфриевых — были награждены орденом «Родительская слава» и медалью данного ордена «за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области.

Звание «Заслуженного врача Российской Федерации» было присвоено заведующему кафедрой Тюменского государственного медуниверситета Фуаду Шамиль оглы Алиеву — выдающемуся российскому хириргу-проктологу. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» получил Павел Подойников — руководитель крупнейшего в регионе свиноводческого комплекса «Согласие».