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Путин наградил семью из Тюмени орденом «Родительская слава»
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    Путин наградил семью из Тюмени орденом «Родительская слава»

    10:00  17 Сентября 2017
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    Путин наградил семью из Тюмени орденом «Родительская слава»

    Тюмень, 17 сентября. Президент России Владимир Путин наградил шестерых жителей Тюмени государственными наградами.

    Четыре человека — семейные пары Горшковых и Ануфриевых — были награждены орденом «Родительская слава» и медалью данного ордена «за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области.

    Путин наградил семью из Тюмени орденом «Родительская слава»

    Звание «Заслуженного врача Российской Федерации» было присвоено заведующему кафедрой Тюменского государственного медуниверситета Фуаду Шамиль оглы Алиеву — выдающемуся российскому хириргу-проктологу. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» получил Павел Подойников — руководитель крупнейшего в регионе свиноводческого комплекса «Согласие».

     

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    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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