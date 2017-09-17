Минобороны РФ рассказало об итогах первого этапа учений «Запад-2017»

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Москва, 17 сентября. Вооруженные силы России и Белоруссии завершили первый этап стратегических маневров «Запад-2017». Были отработаны действия для обеспечения мобильности войск и отражения первого нападения условного противника.

Министерство обороны РФ сообщает, что в ходе первого этапа, российские и белорусские военные «уничтожили» диверсионные группы неприятеля, отразили наступление условного противника и нанесли огневое поражение его главным силам.

Были отработаны вопросы управления войсками в ходе отражения нападения и планирования стратегической операции в районах ответственности.

Задачи выполнялись на полигонах «Борисовский», «Осиповический», «Лужский», «Правдинский», «Струги Красные» и на морских полигонах Балтийского моря.