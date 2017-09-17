Стала известна причина запрета украинского сала в ДНР

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Донецк, 17 сентября. Ухудшение ситуации с распространением на территории Украины африканской чумы свиней стало причиной запрета на территории Донецкой народной республики украинской свинины, консервов, изделий и сала. Соответствующее заявление распространила пресс-служба министерства продовольствия ДНР.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины ( сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — сообщает министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что одно из подразделений ВСУ приняло на службу двух поросят в качестве «служебных свиней».