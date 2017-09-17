Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке под Томском

В Избранное

Томск, 17 сентября. На реке Обь перевернулась лодка с пятью пассажирами. Два человека были спасены, трое считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел недалеко от города Колпашево, сообщает ТАСС. Стало известно, что на реке Обь, в районе острова Тягаловский, опрокинулась лодка «Казанка». В момент происшествия на борту судна находились пять человек.

Местные жители смогли вытащить из воды двух человек. Трое считаются пропавшими без вести. Предположительно, они утонули.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины, которые привели к опрокидыванию лодки. Ведется поиск пропавших. Пока обследование русла реки и береговой линии 3 км ниже по течению от места происшествия результатов не дали.