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Назван топ-5 самых ярких новинок автосалона во Франкфурте
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    Назван топ-5 самых ярких новинок автосалона во Франкфурте

    9:28  17 Сентября 2017
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    Назван топ-5 самых ярких новинок автосалона во Франкфурте

    Франкфурт, 17 сентября. Автомобильные специалисты назвали пять наиболее привлекательных и необычных новинок стартовавшего во Франкфурте автомобильного салона. 

    Пятерку интереснейших авто возглавил кроссовер Volkswagen T-Roc, цена которого стартует от 1,4 миллиона рублей. Эксперты отметили стильный дизайн и удачную комплектацию автомобиля. Предлагаются два варианта двигателей новинки — мощностью 115 и 190 лошадиных сил, передает телеканал «360»

    На второй строчке оказался внедорожник Skoda Karoq, который базируется на модульной платформе MQB. Впрочем, о стоимости автомобиля пока ничего не известно. 

    На третьей позиции рейтинга расположился Hyundai Kona. Стоимость корейца составляет миллион рублей, что также привлекло экспертов. 

    Далее по списку идет популярнейший кроссовер Renault Duster. Создатели обновили экстерьер автомобиля, но сохранили параметры. Специалисты уверены, что это никак не отразится на стоимости автомобиля. 

    Замкнул топ-5 гиперкар Mercedes-AMG Project One Hyper, который покорил всех гостей салона. Отмечается, что под капотом немца находится двигатель с производительностью свыше одной тысячи лошадиных сил.

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    Автор: Дана Балан
    #volkswagen #салон #renault duster #франкфурт #mercedes-amg project one hyper
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