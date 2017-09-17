Ученые нашли в космосе место, где люди не будут стареть

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Москва, 17 сентября. Ученые заявили, что люди фактически перестают стареть вблизи черных дыр. Это связано с тем, что в этом месте время движется очень медленно.

По мнению исследователей, взаимодействие пространства и времени в черных дырах выходит за рамки привычного, сообщает Телеканал 360. Поэтому, теория о человеческом бессмертии становится возможной.

В свое время Эйнштейн заявлял, что путешественнику внутри черной дыры ничего не грозит. При погружении в нее, пространство и время перестают быть значимыми, и известные законы физики больше не работают.

Ученые считают, что это связано с колоссальной гравитацией. Время и пространство искривляются, поэтому ход времени останавливается. Человек, который оказался у черной дыры, может стать старше всего лишь на пару-тройку часов. В то время, как на Земле пройдет несколько лет.

Ранее специалисты сообщали, что Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей.