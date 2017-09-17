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Поединок Головкина с Альваресом завершился вничью
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    Поединок Головкина с Альваресом завершился вничью

    9:05  17 Сентября 2017
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    Поединок Головкина с Альваресом завершился вничью

    Лас-Вегас, 17 сентября. Представитель Казахстана Геннадий Головкин завершил вничью бой, который состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе, с мексиканским боксером Саулем Альваресом в весовой категории до 72,6 килограммов.

    По окончании поединка неуступчивые соперники прямо на ринге договорились о реванше. В результате казахстанец сохранил принадлежащие ему чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBC.

    Поединок продолжался все 12 раундов (118:110 в пользу мексиканца, 115:113 в пользу Головкина и 114:114).

    Напомним, Головкин идет без поражений. В его активе 37 побед (33 — нокаутом). 

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    Автор: Дана Балан
    #бокс #альварес #головкин
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