Поединок Головкина с Альваресом завершился вничью

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Лас-Вегас, 17 сентября. Представитель Казахстана Геннадий Головкин завершил вничью бой, который состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе, с мексиканским боксером Саулем Альваресом в весовой категории до 72,6 килограммов.

Golovkin and Alvarez fight to a brutal draw; rematch to come. @timdahlberg https://t.co/mL44wdXbGF pic.twitter.com/vZjG0B7QzM — AP Sports (@AP_Sports) September 17, 2017

По окончании поединка неуступчивые соперники прямо на ринге договорились о реванше. В результате казахстанец сохранил принадлежащие ему чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBC.

Поединок продолжался все 12 раундов (118:110 в пользу мексиканца, 115:113 в пользу Головкина и 114:114).

Напомним, Головкин идет без поражений. В его активе 37 побед (33 — нокаутом).