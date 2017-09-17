Сирия: Пентагон обвинил ВКС РФ в «нанесении удара по курдам возле Дейр эз-Зора»

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Вашингтон, 17 сентября. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами обвинила ВКС РФ в нанесении удара по позициям отрядов Сирийских демократических сил (СДС). Об этом говорится на сайте Пентагона.

По данным американского ведомства, в минувшую субботу ВКС РФ якобы «нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике около Дейр эз-Зора, в результате чего пострадали курды».

Как утверждает Пентагон, в результате авиационного удара пострадали несколько бойцов СДС, которым была оказана помощь.

Напомним, ранее возглавляемая Вашингтоном международная коалиция неоднократно обвиняла ВКС России в якобы нанесении авиационных ударов по позициям сирийской оппозиции, но ни единого раза не предоставила никаких доказательств на этот счет.