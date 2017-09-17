Сирия: террористы ИГ бежали из двух районов на юго-востоке Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 17 сентября. Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство»* отступили из двух районов в юго-восточной части города Дейр эз-Зор. При поддержке ВКС РФ сирийские армейские части и союзное ополчение преодолели оборону сил ИГ* и вышли к Евфрату.

«Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров», — сообщил военный источник.

Как отметил источник РИА Новости, террористы ИГ отступили в направлении города Маядин, расположенного в полусотне километров к юго-востоку. Бегство из двух районов, уверен источник, говорит о том, что террористы ИГ не смогут долго сопротивляться. Источник отметил, что несколько боевиков в Дейр эз-Зоре уже сложили оружие.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что российские подводные лодки нанесли ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря удар по террористам ИГ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.