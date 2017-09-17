Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе

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Одесса, 17 сентября. Украинская полиция безуспешно пыталась разогнать разбитый перед администрацией Одессы палаточный лагерь. Об этом сообщают местные СМИ.

Акцию протеста устроили активисты и родители детей, которые отдыхали в лагере «Виктория». Несколько сотен участников митинга потребовали встречи с губернатором Одесской области Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько. Позже митингующие предприняли несколько попыток штурма городской администрации. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Позже сотрудники правоохранительных органов попытались убрать палаточный лагерь, но спровоцировали массовые беспорядки. В итоге полицейским не удалось вынудить митингующих покинуть палаточный лагерь.

Напомним, в ночь на субботу в лагере «Виктория» произошел пожар, в котором погибли три ребенка, несколько детей отравились продуктами горения и получили травмы. По данным СМИ, в лагере нарушались правила пожарной безопасности, была намерена отключена противопожарная сигнализация, в гидранте на территории учреждении не оказалось напора.