Члены Совбеза ООН обсудят методы борьбы с распространением ядерного оружия

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Нью-Йорк, 17 сентября. Члены Совета безопасности ООН по инициативе США 21 сентября проведут заседание высокого уровня по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Заседание Совеза по борьбе с распространением оружия массового уничтожения состоится во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают РИА Новости.

Ожидается, что во время заседания представители Совета безопасности ООН проанализируют ход выполнения требований соответствующих резолюций, а также выработают практические шаги по воздействию на государства, которые их нарушают.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН осудил «крайне провокационный» пуск КНДР.