Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе
Политика
Члены Совбеза ООН обсудят методы борьбы с распространением ядерного оружия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Члены Совбеза ООН обсудят методы борьбы с распространением ядерного оружия

    8:09  17 Сентября 2017
    36

    Члены Совбеза ООН обсудят методы борьбы с распространением ядерного оружия

    Нью-Йорк, 17 сентября. Члены Совета безопасности ООН по инициативе США 21 сентября проведут заседание высокого уровня по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

    Заседание Совеза по борьбе с распространением оружия массового уничтожения состоится во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают РИА Новости.

    Ожидается, что во время заседания представители Совета безопасности ООН проанализируют ход выполнения требований соответствующих резолюций, а также выработают практические шаги по воздействию на государства, которые их нарушают.

    Ранее сообщалось, что Совбез ООН осудил «крайне провокационный» пуск КНДР.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #совбез оон #оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6126

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9410

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36103
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        1773
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        670
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        680
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        7276