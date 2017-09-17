Новый вирус способен взломать смартфон через Bluetooth за несколько секунд

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Нью-Йорк, 17 сентября. Специалисты в области кибербезопасности объявили о выявлении нового вируса, способного поражать смартфоны на базе операционной системы Android через связь Bluetooth. По данным компании Armis, вирус, получивший название BlueBorne, всего за 10 секунд способен захватить телефон, или иное устройство, снабженное Bluetooth.

Особенность вируса в том, что ему достаточно Bluetooth для распространения — даже если иные виды связи на устройстве отключены. Кроме того, BlueBorne не требуется, чтобы устройства были подключены друг к другу.