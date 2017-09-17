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Технологии
Новый вирус способен взломать смартфон через Bluetooth за несколько секунд
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    Новый вирус способен взломать смартфон через Bluetooth за несколько секунд

    8:09  17 Сентября 2017
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    Новый вирус способен взломать смартфон через Bluetooth за несколько секунд

    Нью-Йорк, 17 сентября. Специалисты в области кибербезопасности объявили о выявлении нового вируса, способного поражать смартфоны на базе операционной системы Android через связь Bluetooth. По данным компании Armis, вирус, получивший название BlueBorne, всего за 10 секунд способен захватить телефон, или иное устройство, снабженное Bluetooth.

    Особенность вируса в том, что ему достаточно Bluetooth для распространения — даже если иные виды связи на устройстве отключены. Кроме того, BlueBorne не требуется, чтобы устройства были подключены друг к другу. 

    Новый вирус способен взломать смартфон через Bluetooth за несколько секунд

    «Вектор атаки BlueBorne может потенциально включать в себя все устройства с Bluetooth — более 8,2 млрд устройств по всему миру на сегодняшний день, — сообщает Armis. — С помощью BlueBorne хакеры способны сразу же получить полный контроль над устройством. Кроме того, такой вид хакерской угрозы практически не исследован сообществом IT-безопасности и потому может содержать значительно больше уязвимостей».

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    Автор: Валентин Меликов
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