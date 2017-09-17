Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе
Весь мир
Тайфун «Талим» стал причиной отмены авиарейсов в Японии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тайфун «Талим» стал причиной отмены авиарейсов в Японии

    7:54  17 Сентября 2017
    58

    Тайфун «Талим» стал причиной отмены авиарейсов в Японии

    Токио, 17 сентября. Примерно 573 авиарейса отменены в Японии из-за тайфуна «Талим», который в ближайшие часы должен обрушиться на побережье юго-западного острова Кюсю.

    Изменения в расписании касаются тех авиакомпаний, чьи рейсы связывают Кюсю с различными регионами Японии, сообщает ТАСС. Кроме этого, было принято решение об отмене движение экспрессов синкансэн между Кумамото и Кагосимой.

    Специалисты Японского метеорологического агентства заявляют, что сейчас «Талим» находится в нескольких десятках километров от южного побережья Кюсю и двигается на северо-восток со скоростью примерно 30 километров в час. Синоптики рекомендуют населению Кюсю заранее подготовиться к разгулу стихии. Сотни людей уже получили рекомендации эвакуироваться в специальные центры.

    Ранее сообщалось, что тайфун «Талим» может оказать влияние на синоптическую ситуацию на востоке Приморского края.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #япония #тайфун #талим #кюсю
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6128

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9410

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        1897
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        680
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        682
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        7282