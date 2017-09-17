Тайфун «Талим» стал причиной отмены авиарейсов в Японии

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Токио, 17 сентября. Примерно 573 авиарейса отменены в Японии из-за тайфуна «Талим», который в ближайшие часы должен обрушиться на побережье юго-западного острова Кюсю.

Изменения в расписании касаются тех авиакомпаний, чьи рейсы связывают Кюсю с различными регионами Японии, сообщает ТАСС. Кроме этого, было принято решение об отмене движение экспрессов синкансэн между Кумамото и Кагосимой.

Специалисты Японского метеорологического агентства заявляют, что сейчас «Талим» находится в нескольких десятках километров от южного побережья Кюсю и двигается на северо-восток со скоростью примерно 30 километров в час. Синоптики рекомендуют населению Кюсю заранее подготовиться к разгулу стихии. Сотни людей уже получили рекомендации эвакуироваться в специальные центры.

Ранее сообщалось, что тайфун «Талим» может оказать влияние на синоптическую ситуацию на востоке Приморского края.