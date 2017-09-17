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Украина
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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Донбассе
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    Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Донбассе

    7:33  17 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Донбассе

    Москва, 17 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном  обсудил реализацию принятых в Астане решений по Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на страничке российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

    «Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы «на земле», реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве», — сообщает МИД России.

    Также главы внешнеполитических ведомств затронули тему необходимости активизировать усилия по выполнению Минских договоренностей.

    Напомним, ранее в Астане прошел шестой раунд переговоров по Сирии. Россия, Турция и Иран объявили о создании в стране четырех зон деэскалации и как страны-гаранты приняли регламентирующие мониторинг этих зон документы.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #донбасс #лавров #мид рф #тиллерсон
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