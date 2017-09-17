Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Донбассе

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Москва, 17 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил реализацию принятых в Астане решений по Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на страничке российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы «на земле», реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве», — сообщает МИД России.

Также главы внешнеполитических ведомств затронули тему необходимости активизировать усилия по выполнению Минских договоренностей.

Напомним, ранее в Астане прошел шестой раунд переговоров по Сирии. Россия, Турция и Иран объявили о создании в стране четырех зон деэскалации и как страны-гаранты приняли регламентирующие мониторинг этих зон документы.