Донбасс: ВСУ 29 раз за сутки открывали огонь по ЛНР

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Луганск, 17 сентября. Украинские военные 29 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Всего было выпущено более 330 снарядов.

Представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что ВСУ вели огонь, применяя артиллерию 122-мм, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, БМП и стрелковое оружие.

Были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Калиновка, Желобок, Пришиб, Логвиново, Хорошее, Смелое, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Голубовское.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.