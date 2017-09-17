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Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»
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    Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

    7:42  17 Сентября 2017
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    Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

    Москва, 17 сентября. Вооруженные силы Российской Федерации и Белоруссии вчера завершили первый этап совместных стратегических военных учений «Запад-2017». Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе первого этапа были отработаны действия для обеспечения мобильности войск и отражения первого нападения условного противника.

    В ходе учений задействованные силы ВКС РФ вместе с войсками ПВО обеспечивали защиту Центрального промышленного района от нападения условного противника, отработав совместные действия, а также взаимодействие со средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.

    Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

    Военные отработали боевые задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп условного противника и блокирование незаконных вооруженных формирований. Такие задачи выполнялись на полигонах «Борисовский», «Осиповический», «Лужский», «Правдинский», «Струги Красные» и на морских полигонах Балтийского моря, отметили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что президент Путин будет наблюдать за ходом военных учений «Запад-2017» завтра, в понедельник.

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    Автор: Валентин Меликов
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