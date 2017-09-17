Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

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Москва, 17 сентября. Вооруженные силы Российской Федерации и Белоруссии вчера завершили первый этап совместных стратегических военных учений «Запад-2017». Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе первого этапа были отработаны действия для обеспечения мобильности войск и отражения первого нападения условного противника.

В ходе учений задействованные силы ВКС РФ вместе с войсками ПВО обеспечивали защиту Центрального промышленного района от нападения условного противника, отработав совместные действия, а также взаимодействие со средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.

Военные отработали боевые задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп условного противника и блокирование незаконных вооруженных формирований. Такие задачи выполнялись на полигонах «Борисовский», «Осиповический», «Лужский», «Правдинский», «Струги Красные» и на морских полигонах Балтийского моря, отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что президент Путин будет наблюдать за ходом военных учений «Запад-2017» завтра, в понедельник.