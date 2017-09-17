Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбила террористов ИГИЛ из районов на юго-востоке Дейр эз-Зора

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Дамаск, 17 сентября. Правительственные войска и союзные формирования освободили юго-восточные районы Дейр эз-Зора Мариия и Хувейджат Мариия от боевиков ИГИЛ* (организация запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источник в штабе операции города сообщает РИА Новости.

«Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров», — цитирует слова источника агентство.

По данным издания, часть террористов укрылась в северной части Дейр эз-Зора за Евфратом, часть боевиков бежала в сторону города Маядин.

Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Дейр эз-Зор силы «демократической армии» SDF и формирования Сирийской арабской армии (САА) продолжили наступление по левому и правому берегам Евфрата соответственно. Самолет ВКС РФ уничтожили ряд военных объектов ИГИЛ на берегах реки.

* Организация запрещена на территории РФ.