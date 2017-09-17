США не выйдут из Парижского соглашения по климату, но попытаются скорректировать его условия

В Избранное

Вашингтон, 17 сентября. США не выйдут из Парижского договора по климату, но пересмотрят условия своего участия в нем. Об этом со ссылкой на результаты прошедшей в Монреале министерской встречи сообщает The Wall Street Journal.

«США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются скорректировать условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении», — сообщил еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

По данным издания, во встрече в Монреале принимали участие 30 министров из разных стран. Советник Белого дома Эверетт Эйссенстат заверил участников совещания, что в Вашингтоне изучают изложенные в соглашении нормы по количественному уменьшению выбросов в атмосферу. Эйссенстат не стал называть конкретных цифр, но заявил, что США при принятии решения будут руководствоваться конструктивными соображениями.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения. Глава Белого дома мотивировал свое решение тем, что США могут потерять к 2025 году до 2,7 млн рабочих мест, если будут исполнять положения договора, сообщает Газета.ru.