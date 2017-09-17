Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на юге Киргизии

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Москва, 17 сентября. Вспышка опаснейшего инфекционного заболевания — сибирской язвы — зафиксирована на территории Киргизии. По данным Роспотребнадзора, симптомы сибирской язвы выявлены у трех человек.

Вспышка заболевания произошла в Ат-Башском районе Нарынской области. Выявленные носители страдают от кожной формы заболевания.

«По данным эпидемиологического расследования случаи заболеваний связаны с разделкой туши инфицированного животного. На территории района введен карантин», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее в районе введен карантин. Проводятся мероприятия по уничтожению зараженного мяса, лица, которые контактировали с заболевшими, выявлены и помещены под медицинское наблюдение.

Напомним, сибирская язва у человека развивается очень быстро и в 10-20% случаев приводит к летальному исходу. В 2012 году в Киргизии была зафиксирована вспышка сибирской язвы, количество зараженных составило 9 человек.